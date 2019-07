Anche gli animali non sono risparmiati da questa pericolosa attività, prosegue il comunicato stampa. Ormoni sono utilizzate negli allevamenti intensivi per ingrassare gli animali o migliorare le prestazioni nelle competizioni sportive, in particolare nelle corse di cavalli.

Ha portato all'arresto di 234 persone e lo smantellamento di 17 organizzazioni criminali. Le indagini, alle quali ha partecipato anche l' Agenzia mondiale anti-dopingLink esterno (AMA), hanno inoltre portato alla luce un sistema di spaccio all'interno del quale sportivi non professionisti utilizzavano carte di credito ricaricabili e cripto-valute per comprare sostanze illegali, molte delle quali circolavano nelle palestre e nelle farmacie online non regolamentate. Gli spacciatori utilizzavano i social media per pubblicizzare i loro prodotti.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Maxi-operazione anti-doping, 234 arresti 09 luglio 2019 - 14:42 Un'enorme operazione internazionale anti-doping, che ha interessato 33 paesi, ha portato all'arresto di 234 persone. Sono state sequestrate 24 tonnellate di polvere di steroidi, 3,8 milioni di preparati dopanti e chiusi nove laboratori clandestini. La maxi-operazione, denominata Viribus, è stata coordinata da Europol e le forze dell'ordine di Italia e Grecia. Lanciata lo scorso ottobre, è la più vasta di sempre in questo settore. Vi hanno partecipato tutti i Paesi membri dell'Unione Europea, Interpol, Stati Uniti, Svizzera, Albania, Ucraina, Colombia, Montenegro, Moldavia, Islanda, Bosnia ed Erzegovina e Macedonia del Nord. Ha portato all'arresto di 234 persone e lo smantellamento di 17 organizzazioni criminali. Le indagini, alle quali ha partecipato anche l'Agenzia mondiale anti-doping (AMA), hanno inoltre portato alla luce un sistema di spaccio all'interno del quale sportivi non professionisti utilizzavano carte di credito ricaricabili e cripto-valute per comprare sostanze illegali, molte delle quali circolavano nelle palestre e nelle farmacie online non regolamentate. Gli spacciatori utilizzavano i social media per pubblicizzare i loro prodotti. "Questo è il tipo di collaborazione che produce risultati e può davvero avere un impatto significativo sulla disponibilità di medicamenti anabolizzanti contraffatti e illegali usati nel mondo dagli atleti", ha dichiarato il direttore del settore intelligence di AMA, Gunther Younger. Un ramo dell'operazione si è occupato di svolgere test del sangue e delle urine su 1'357 persone durante degli eventi sportivi. Circa 1'000 persone sono state segnalate per aver prodotto, venduto o utilizzato delle sostanze dopanti e 839 procedure giudiziarie sono state aperte. Culturisti e cavalli Negli ultimi 20 anni, si legge sul sito di Europol, il commercio mondiale di sostanze anabolizzanti è aumentato significativamente. È un mercato decentralizzato e altamente flessibile, le cui regole sono dettate principalmente dalla domanda del consumatore finale, spesso "fanatici della ginnastica e culturisti". "Queste sostanze", scrive Europol, "possono danneggiare gravemente la salute umana. Aumentano il rischio di attacchi di cuore e arteriosclerosi, danneggiano il sistema riproduttivo, il fegato e i reni e aumentano il rischio di cancro". Anche gli animali non sono risparmiati da questa pericolosa attività, prosegue il comunicato stampa. Ormoni sono utilizzate negli allevamenti intensivi per ingrassare gli animali o migliorare le prestazioni nelle competizioni sportive, in particolare nelle corse di cavalli.