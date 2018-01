Diritto d'autore

Maltempo, rischio valanghe massimo in Svizzera 22 gennaio 2018 - 09:16 Il maltempo ha caratterizzato anche questo fine settimana in Svizzera. Le abbondanti nevicate sulle regioni alpine stanno creando nuovi disagi sulla rete dei trasporti e il pericolo di valanghe ha raggiunto il livello massimo (5) in Vallese, nei Grigioni e nell’Oberland sangallese. Zermatt, ai piedi del Cervino, è isolata e i collegamenti sono assicurati unicamente con l’elicottero. Sempre in Vallese diverse famiglie hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni in alcuni villaggi per il marcato rischio di slavine. Otto uomini sono ancora intrappolate in una grotta a Muotatahl, nel Canton Svitto, che si è allagata. Al momento sono al sicuro in un angolo riparato, ha detto la polizia cantonale, ma non si sa quando potranno uscire. In giornata dovrebbero essere ripristinati i collegamenti problematici sulla rete ferroviaria in Vallese e Grigioni ma sulle regioni di montagna persistono le precipitazioni nevose. Un miglioramento è previsto solo nei prossimi giorni.