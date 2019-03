Per decidere la linea da seguire nella vicenda del processo a Salvini, si è dunque deciso di interpellare gli iscritti al partito tramite la piattaforma web del movimento, Rousseau. Una maggioranza ha deciso che il ministro degli interni era nel giusto nel caso della Diciotti, e non andava dunque processato.

Salvini non sarà processato per sequestro di persona 20 marzo 2019 - 21:17 Il Senato italiano, senza sorprese, ha bloccato mercoledì l'apertura di un processo nei confronti del vicepremier Matteo Salvini per sequestro di persona aggravato nell'ambito della vicenda della nave Diciotti. Il Senato a deciso. 237 parlamentari hanno deciso di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per il caso Diciotti. I contrari sono stati 61 e nessun astenuto. Davanti ai senatori, lo stesso Salvini ha ripetuto nuovamente di avere agito in questo modo per coinvolgere la comunità internazionale che fino a qualche mese prima non ha mosso un dito per aiutare l'Italia a gestire la crisi dei migranti. Il ministro dell'Interno ha anche assicurato che la sua politica di chiusura ha salvato migliaia di vite. "Meno partenze, meno arrivi, meno morti", ha insistito. Il leader della Lega ha anche evocato un bilancio che sostiene che un solo corpo senza vita è stato recuperato nel mare, anche se secondo l'Organizzazione mondiale per le migrazioni le persone morte o disperse dall'inizio dell'anno nel Mediterraneo centrale sono 152. Dal web al Senato La vicenda del processo a Salvini ha fatto molto discutere e creato tensione in seno al Movimento 5 Stelle, alleato di governo della Lega. Per il M5S la lotta all'immunità di chi riveste cariche politiche è infatti sempre stato un cavallo di battaglia. Per decidere la linea da seguire nella vicenda del processo a Salvini, si è dunque deciso di interpellare gli iscritti al partito tramite la piattaforma web del movimento, Rousseau. Una maggioranza ha deciso che il ministro degli interni era nel giusto nel caso della Diciotti, e non andava dunque processato. Tuttavia, nella votazione di mercoledì, alcuni esponenti del Movimento hanno comunque deciso di votare a favore dell'autorizzazione a procedere.