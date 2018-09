L’annuncio è il primo vero passo verso il turismo spaziale, una frontiera che interessa sempre più imprenditori. Oltre a Elon Musk infatti ci sono anche Richard Branson di Virgin e Jeff Bezos di Amazon che hanno progetti molto concreti nello spazio… e anche Cina e Russia ci stanno lavorando, con Mosca che ha già inviato alcuni miliardari in visita alla Stazione spaziale internazionale proprio per pianificare futuri viaggi privati nel cosmo.

Miliardario giapponese primo turista spaziale 18 settembre 2018 - 13:14 Sarà giapponese il primo turista a viaggiare nel 2023 attorno alla luna. Lo ha annunciato Space X, la società di trasporto spaziale creata da Elon Musk, il fondatore di Tesla. Il nome del primo privato che viaggerà a bordo del Big Falcon Rocket è il miliardario e collezionista d'arte Yusaku Maezawa, Ceo di Zozo, società di moda che vende i suoi prodotti online. Maezawa, 42 anni, ha già affermato che inviterà nel suo viaggio intorno alla luna tra 6-8 artisti suoi amici. Il viaggio, della durata tra i quattro e i cinque giorni, costerà non poco: da alcune decine di milioni fino a circa 200 milioni di dollari. Ancora non c'è una data precisa dell'evento. L’annuncio è il primo vero passo verso il turismo spaziale, una frontiera che interessa sempre più imprenditori. Oltre a Elon Musk infatti ci sono anche Richard Branson di Virgin e Jeff Bezos di Amazon che hanno progetti molto concreti nello spazio… e anche Cina e Russia ci stanno lavorando, con Mosca che ha già inviato alcuni miliardari in visita alla Stazione spaziale internazionale proprio per pianificare futuri viaggi privati nel cosmo.