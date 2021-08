Vespa: lo scooter con il pungiglione

"Vacanze Romane" è la famosa commedia romantica statunitense del 1953, con Audrey Hepburn, Gregory Peck e naturalmente la Vespa 98 cc - Serie 0, numero 3, costruita nel 1946. I numeri uno e due sono andati persi da tempo, lasciando al numero tre il titolo di Vespa più vecchia del mondo. rue Des Archives/rda

Altri personaggi famosi, come l'attrice svizzera Ursula Andress, erano disposti a farsi fotografare in sella a una Vespa per scopi pubblicitari. Londra, 17 luglio 1967. Pierluigi Praturlon / Reporters Associati & Archivi / Mondadori Portfolio

Lily Blank, del Vespa Club Bern (VCB), partecipa all'allenamento per il Campionato europeo di Vespa del 1962. courtesy of VCS

Papa Pio XII benedice venti vespe nel cortile vaticano di San Damasco, giugno 1953. Gli scooter erano un regalo della città di Torino alla Caritas olandese. Lo scopo era quello di rendere più facile il lavoro degli assistenti sociali e dei lavoratori nelle zone colpite dalle inondazioni. Keystone

"Dominique" fu girato con la star americana Debbie Reynolds nel 1966. Il suo personaggio, Suor Ann, andava in giro su una Vespa cantando. Courtesy Everett Collection

Spezzone del film del 2010 'Brighton Rock', che descrive le subculture degli anni '60 in Gran Bretagna. Credit: Tcd/prod.db / Alamy Stock Photo

Ferdinand "Ferdi" Kübler era un ciclista svizzero che ha vinto due volte il Tour de France. Keystone / Str

Due ruote, quattro passeggeri - facile. Teheran, 1997. Abbas/magnum Photos

La Vespa ha celebrato 50 anni di stile con la cultura giovanile britannica. Inghilterra, 2001. Camera Press

Il pilota francese Georges Monneret sulla strada da Parigi al Sahara e ritorno. Aprile 1959. rue Des Archives/agip

Concorso di eleganza automobilistica: Parigi, bois de Boulogne, nel giugno 1951. Roger-viollet

Delegazione svizzera dei campionati europei, a Namur, in Belgio, nel 1962. courtesy VCS

La nostra redazione ipotizza che questa possa essere una Vespa Rally 175 del 1970 circa. Sapreste dirci il modello esatto? courtesy of Helen James / swissinfo.ch

Settantacinque anni fa la prima Vespa fu presentata al pubblico a Roma. Da allora lo scooter è diventato sinonimo di libertà e moda a livello mondiale - e la Svizzera ha anche avuto il suo modello speciale.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 agosto 2021 - 10:30

Helen James, testo e selezione delle immagini

Durante i mesi estivi, questi veicoli iconici possono essere avvistati in tutto il Paese alpino. "La Svizzera è diventata un punto caldo per gli appassionati della Vespa a causa della vicinanza all'Italia – il Paese ha un'enorme comunità di italiani di seconda generazione che hanno certamente contagiato gli svizzeri con questo virus", dice Silke Küste, membro del Vespa Club di Zurigo e designer della rivista del club.

Robusta, economica e facile da guidare: queste erano le specifiche principali della piccola moto che Enrico Piaggio diede all'ingegnere Corradino D'Ascanio. Doveva anche tenere puliti i vestiti del pilota. Piaggio aveva ereditato un'azienda aeronautica, ma quando questa fu distrutta dai bombardamenti alleati durante la Seconda guerra mondiale, cercò un piano B. Percependo la richiesta di un certo senso di libertà in un Paese martoriato, decise di realizzare una forma personale – ed economica – di trasporto di massa: uno scooter a motore.

L'innovativo scooter Vespa fu progettato da Corradino D'Ascanio, un ingegnere di Popoli, Italia. wikipedia.org

D'Ascanio ottenne questo risultato usando materiali leggeri ma solidi – originariamente costruiti con pezzi di ricambio degli aerei di Mussolini - e combinò la popolarità del trasporto a due ruote con il comfort di un'automobile. Per via del suo design unico, in particolare il manubrio, e il suo suono inconfondibile, lo scooter fu chiamato "Vespa".

Fu un successo immediato. Gli adolescenti (e gli uomini più maturi che vivevano ancora a casa) potevano appartarsi con le loro fidanzate, e sempre più donne si misero alla guida di una Vespa perché non erano necessari pesanti abiti di pelle. Inoltre, poteva essere facilmente riparata.

Vespa in Svizzera

Il concetto del nuovo scooter Vespa si diffuse a macchia d'olio e la Svizzera raccolse la tendenza ospitando il primo Rally Internazionale di Vespa a Ginevra nel maggio 1951.

Più di 500 veicoli provenienti da tutta Europa vi parteciparono e, in seguito a questo successo, nel 1952 fu fondato il Vespa Club della Svizzera.

"La Svizzera è stato il primo Paese a importare la Vespa", sottolinea Silke Küste. "Il modello Vespa Rally 175, costruito tra il 1970 e il 1973, fu realizzato appositamente per il mercato svizzero per conformarsi alle leggi sulla circolazione stradale in Svizzera".

Nel 1960, le vendite globali erano salite a due milioni. La Vespa era diventata uno stile di vita e stava attirando l'attenzione come oggetto di scena per le star del cinema e come veicolo scelto dalla sottocultura Mod in Gran Bretagna. Da allora, altri milioni di scooter sono stati prodotti ed esportati in tutto il mondo e sono stati usati nelle campagne dei marchi di moda come Agent Provocateur, Vivienne Westwood, Givenchy e Dolce & Gabbana.

Küste stima che la Svizzera è oggi sede di 50 club ufficiali con più di 1’000 membri e di 30-40 club non ufficiali. Il prossimo incontro annuale dell'organizzazione internazionale della Vespa (Vespa World Days) si terrà in Svizzera, ma è stato rinviato al 2023 a causa della pandemia.