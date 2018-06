Nel frattempo mercoledì mattina la Lifeline "ha ricevuto" il permesso per entrare in acque maltesi, e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo.

Il capogruppo parlamentare della Cdu di Angela Merkel, Volker Kauder, ha affermato che un accordo sui migranti non fosse atteso, ma ha anche detto che la situazione "è molto seria". Un'intesa sui respingimenti immediati previsti dal masterplan del ministro degli interni Horst Seehofer va trovata entro la fine del weekend. E la strada per un compromesso non è in vista.

E dopo il summit, il capogruppo bavarese Alexander Dobrindt è tornato a minacciare, in mattinata, di procedere unilateralmente: "Noi vogliamo che dalla prossima settimana vi siano i respingimenti ai confini di coloro che sono stati già registrati in altri Paesi, e che quindi devono in quei paesi attivare una richiesta di asilo", ha affermato.

Nella riunione si è affrontato innanzitutto il tema migranti, nodo sollevato dalla Csu del ministro dell'Interno Horst Seehofer, che vuole a tutti i costi i respingimenti diretti ai confini, per i quali Angela Merkel aspetta invece di avere degli accordi in Europa.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Duro scontro nel governo tedesco sui migranti 27 giugno 2018 - 12:26 È durato circa quattro ore e si è protratto nella notte il vertice della coalizione di governo a Berlino, terminato senza una soluzione. I migranti creano una spaccatura all'interno del governo. Nella riunione si è affrontato innanzitutto il tema migranti, nodo sollevato dalla Csu del ministro dell'Interno Horst Seehofer, che vuole a tutti i costi i respingimenti diretti ai confini, per i quali Angela Merkel aspetta invece di avere degli accordi in Europa. E dopo il summit, il capogruppo bavarese Alexander Dobrindt è tornato a minacciare, in mattinata, di procedere unilateralmente: "Noi vogliamo che dalla prossima settimana vi siano i respingimenti ai confini di coloro che sono stati già registrati in altri Paesi, e che quindi devono in quei paesi attivare una richiesta di asilo", ha affermato. Situazione tesa Il capogruppo parlamentare della Cdu di Angela Merkel, Volker Kauder, ha affermato che un accordo sui migranti non fosse atteso, ma ha anche detto che la situazione "è molto seria". Un'intesa sui respingimenti immediati previsti dal masterplan del ministro degli interni Horst Seehofer va trovata entro la fine del weekend. E la strada per un compromesso non è in vista. Accuse dalla Lifeline È il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ad avere impedito finora alla Germania di partecipare all'accordo e accogliere una quota dei profughi della nave Lifeline. Tutti gli altri politici avrebbero la volontà di risolvere il problema. È quello che ha detto Axel Steier, portavoce di Lifeline, spiegando quali difficoltà impediscano alla Germania di partecipare all'accordo con gli altri Stati disposti ad accettare i profughi della nave. Nel frattempo mercoledì mattina la Lifeline "ha ricevuto" il permesso per entrare in acque maltesi, e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo.