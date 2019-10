La cartografia ufficiale italiana, in uso alle Forze Nato e riconosciuta a livello internazionale, si basa sulla Convenzione del 1861 di delimitazione tra l'allora Regno di Sardegna e l'Impero francese di Napoleone III, l'unico strumento pattizio che fa fede al riguardo. Al contrario, la cartografia francese, che riporterebbe il confine sul Monte Bianco spostato di circa 82 ettari sul territorio italiano, non è fondata su uno strumento pattizio, ma sembrerebbe discendere da una interpretazione unilaterale di Parigi e da asseriti "diritti storici" riconducibili a riproduzioni negli anni di cartografie "errate" a partire dalla fine del XIX secolo e discordanti sia con la linea di confine fissata dalla Convenzione del 1861, sia con la prassi costante sul terreno, la quale indica, peraltro, un esercizio senza soluzione di continuità della piena sovranità italiana sulle aree pretese dalla parte francese.

Per quanto riguarda il transito di veicoli, gli esercenti dovranno comunicare le targhe delle vetture dei propri clienti che potranno così essere autorizzati. "Essendo entrato a pieno regime tutte le fasi di monitoraggio del ghiacciaio - spiega all'agenzia di stampa italiana Ansa il sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi - questo ci permette una gestione diversa delle misure di protezione civile, consentendo l'accesso alla Valle di un po' più di persone, sempre comunque con un pieno controllo dei veicoli che entrano in Val Ferret".

Il suo crollo, hanno previsto i tecnici, non interesserebbe alcuna strada o abitazione. A partire da oggi anche i turisti, oltre che i residenti e i gestori delle attività, potranno transitare sulla strada comunale della Val Ferret che era stata chiusa per il pericolo di un maxi-crollo dal sovrastante Ghiacciaio Planpincieux, sul versante italiano del Monte Bianco.

