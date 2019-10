È una storia di successo quello della galleria ferroviaria della Vereina: a 20 anni dalla sua entrata in funzione, il 19 novembre 1999, il collegamento tra la Prettigovia e la Bassa Engadina potrebbe strappare presto un nuovo record.

Ogni anno vengono trasportate circa 500'000 vetture. Una percorso in sicurezza per raggiungere l'Engadina d'inverno. (Keystone / Elisabeth Guenthard)

Lungo 19 chilometri tra Klosters e le località di Susch/Lavin, il tunnel della Vereina continua a rappresentare un collegamento invernale sicuro tra le due regioni. Anche il servizio di trasporto di automobili è sempre più apprezzato.

Come annunciato dalla Ferrovia Retica che gestisce il collegamento, in vista dei festeggiamenti del 20° anniversario della galleria, per l'anno in corso si prevede che saranno trasportate attraverso il tubo a binario singolo ben 500'000 vetture. I progettisti del tunnel avevano ipotizzato a loro tempo un volume di 400'000 veicoli l'anno.

Negli anni la galleria, percorribile in 18 minuti, si è sviluppata continuamente non solo in termini di volume di trasporto, crescendo anche in termini di importanza. Originariamente concepito come collegamento invernale sicuro da nord verso la Bassa Engadina al posto della strada del Passo del Flüela, il tunnel è così diventato un indispensabile secondo accesso per l'Alta Engadina.

Una linea vittima del suo successo

In un futuro prossimo grazie alla linea del Vereina la frequenza dei collegamenti per l'Alta Engadina potrà essere portato a cadenza semioraria. Non è però tutto oro quello che luccica. Secondo la società ferroviaria grigionese il successo presenta anche i suoi lati negativi. L'elevato sfruttamento della linea avrebbe infatti conseguenze importanti per l'infrastruttura e il materiale rotabile che dovrebbe essere rinnovato o sostituito a breve. Progetti in tal senso sono attualmente al vaglio, come le possibilità per aumentare il numero di treni navetta.

La linea è stata inaugurata 20 anni fa dopo otto anni e mezzo di lavori. La costruzione è costata 800 milioni di franchi così suddivisi: l'85% a carico della Confederazione e il 15% del Cantone dei Grigioni.

L'idea del tunnel è nata nel 1977 nell'ambito dei lavori di una competente commissione federale di cui faceva parte l'allora consigliere degli Stati dei Grigioni Leon Schlumpf. In seguito Schlumpf ha difeso il relativo disegno di legge in qualità di consigliere federale.

