Verdi: Greta Gysin (TI) unica candidata alla presidenza del gruppo

Keystone-SDA

La consigliera nazionale ticinese Greta Gysin è in procinto di diventare la nuova presidente del gruppo parlamentare dei Verdi. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per succedere alla bernese Aline Trede, è stata l'unica ad annunciarsi.

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(Keystone-ATS) Il termine era fissato a mezzanotte, hanno ricordato oggi i Verdi in un comunicato. In assenza di altre candidature, l’elezione della ticinese di 42 anni il 22 maggio dovrebbe essere una semplice formalità.

“Sarei felice se il gruppo mi scegliesse come nuova presidente”, ha dichiarato Gysin citata nel comunicato, precisando che continuerà a impegnarsi affinché si realizzino progressi nella lotta contro il riscaldamento climatico grazie a soluzioni ecologiste. “E affinché la Svizzera avanzi finalmente in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata, così come in materia di uguaglianza”, ha aggiunto la ticinese, madre di tre figli.

Gysin – originaria di Oltingen (BL), ma cresciuta e tuttora residente a Rovio (TI) – può vantare una lunga carriera politica. Nel 2009 ha fondato i Giovani Verdi del canton Ticino e ha fatto parte del Gran Consiglio ticinese dal 2007 al 2015. Nel 2019 è stata eletta in Consiglio nazionale, diventando così la prima parlamentare ecologista ticinese. Da allora è membro della Commissione delle istituzioni politiche, che ha presieduto dal 2023 al 2025. Dal 2020 è inoltre vicepresidente del gruppo dei Verdi, viene precisato ancora nel comunicato.

Aline Trede lascia il suo incarico dopo essere stata eletta al Governo cantonale bernese lo scorso marzo. Qualora Greta Gysin assumesse la funzione di capogruppo, le due cariche di presidenti all’interno dei Verdi sarebbero occupate da donne latine. La ginevrina Lisa Mazzone è infatti la presidente del partito a livello nazionale.