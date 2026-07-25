Venezuela, salgono a 5.546 i morti del terremoto

Keystone-SDA

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È salito a 5.546 morti il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il nord del Venezuela il 24 giugno scorso.

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(Keystone-ATS) Lo ha reso noto il presidente dell’Assemblea nazionale, Jorge Rodríguez, precisando che nelle ultime 48 ore sono stati registrati altri 148 decessi. Il numero dei feriti resta fermo a 16.740, mentre 17.907 persone hanno perso la propria abitazione.

Secondo il bilancio ufficiale, 23.811 sfollati sono ospitati in 107 campi temporanei e 128.324 famiglie hanno ricevuto assistenza. I danni comprendono 856 edifici colpiti, di cui 190 crollati, mentre le autorità hanno registrato circa 1.500 scosse di assestamento.

Intanto il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite ha reso noto di aver assistito oltre 100 mila persone e stima di poter raggiungere 500 mila beneficiari nei prossimi due mesi, a condizione di ottenere i finanziamenti necessari, pari a 80 milioni di dollari.