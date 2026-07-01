Venezuela, in calo le scosse di assestamento

Keystone-SDA

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L'attività sismica registrata dopo i due terremoti del 24 giugno in Venezuela mantiene una costante tendenza alla diminuzione, sia in frequenza che in magnitudo.

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(Keystone-ATS) Lo ha comunicato Jorge Rodríguez, presidente dello Stato Maggiore per la creazione degli accampamenti transitori.

“Fino ad oggi si contano 689 eventi, con 86 repliche il giorno 28 e 30 il giorno 29, il che conferma un calo progressivo”, ha precisato. Tuttavia, le autorità hanno avvertito che il rischio non è ancora del tutto superato: “Il fatto che sia diminuita la frequenza delle repliche è una buona notizia, ma non è una notizia definitiva”.

Per assistere la popolazione colpita sono già attivi 14 rifugi a La Guaira e altri 55 tra Caracas, Miranda e altri Stati. L’obiettivo indicato dalla presidente incaricata Delcy Rodríguez è ridurre al minimo la permanenza negli accampamenti provvisori, trasferendo rapidamente le famiglie in strutture dotate di assistenza medica e psicologica.

Nel frattempo procede il ripristino delle telecomunicazioni a La Guaira, con recuperi del 70% per Cantv e del 64,15% per Digitel. Sul territorio proseguono infine le operazioni di ricerca e soccorso delle brigate nazionali e internazionali.