Venezuela, 200 detenuti politici entrano in sciopero della fame

Keystone-SDA

Circa 200 detenuti del carcere El Rodeo di Caracas, in Venezuela, hanno iniziato uno sciopero della fame reclamando l'applicazione dell'amnistia a tutti i detenuti politici e di un'immediata scarcerazione.

(Keystone-ATS) Lo ha riferito il dirigente oppositore Juan Pablo Guanipa, considerato la mano destra di Maria Corina Machado, e anche lui recentemente rilasciato dopo una detenzione di oltre nove mesi.

“Circa 200 prigionieri politici nel Rodeo I hanno iniziato uno sciopero della fame. Segnaliamo il precario stato di salute della maggior parte dei detenuti del carcere ed esigiamo la piena libertà, immediata e incondizionata, di tutti i prigionieri politici civili e militari”.