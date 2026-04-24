VD: Valérie Dittli ha effettivamente firmato un accordo segreto

Keystone-SDA

La consigliera di Stato vodese Valérie Dittli ha effettivamente concluso un accordo affinché una denuncia penale nei suoi confronti fosse ritirata. Questa convenzione scritta prevedeva in particolare l'assegnazione di 10'000 franchi di denaro pubblico al denunciante.

4 minuti

(Keystone-ATS) L’ex giudice cantonale Jean-François Meylan, che era stato incaricato dal Consiglio di Stato di condurre un’indagine, ha presentato oggi il suo rapporto sull’attribuzione di mandati sospetti da parte di Dittli. Questi erano stati assegnati all’ex presidente della Commissione fondiaria rurale (CFR), Jean-Claude Mathey, dopo che quest’ultimo aveva ritirato una denuncia penale contro la consigliera di Stato.

L’ex giudice Meylan è riuscito a provare l’esistenza di tale convenzione scritta, firmata il 12 dicembre 2024. Il testo comprendeva diversi punti, tra cui il ritiro della denuncia penale. Prevedeva anche una remunerazione di 10’000 franchi per Mathey, il quale si metteva a disposizione della CFR per sei mesi e si impegnava a redigere un rapporto su questa commissione.

Questo importo di 10’000 franchi è “sproporzionato” rispetto alla controprestazione fornita da Mathey, ha rilevato il rapporto Meylan.

Fiducia compromessa

La reazione del Governo vodese non si è fatta attendere. Presente a una conferenza stampa, ad eccezione di Valérie Dittli, il Consiglio di Stato ha reagito denunciando le menzogne della ministra del Centro. “La signora Dittli ha mentito e nascosto l’esistenza di una tale convenzione, in particolare le sue implicazioni finanziarie per lo Stato”, ha sottolineato.

Il Consiglio di Stato ha aggiunto che “il rapporto di fiducia con la signora Dittli risulta compromesso e sarà difficile ristabilirlo”. Ha affermato tuttavia di voler “impegnarsi a lavorare nel modo più unito possibile fino alla fine della legislatura”, nel 2027.

Il rapporto Meylan verrà ora trasmesso al Ministero pubblico vodese, che dovrà determinare se esistano infrazioni penali.

Un caso nel caso

Va ricordato che Valérie Dittli si trova da mesi al centro di una profonda crisi istituzionale. I problemi riguardano in particolare due dossier: quello del cosiddetto scudo fiscale (“bouclier fiscal”, che mira a evitare che le imposte diventino confiscatorie per i contribuenti facoltosi) – Dittli avrebbe chiesto l’annullamento di imposte di contribuenti soggetti a questo meccanismo – e quello delle tasse nel settore agricolo – la consigliera di Stato avrebbe “spinto” i suoi servizi a decisioni contrarie alle regole.

La vicenda dei mandati, una sorta di “caso nel caso”, è balzata agli onori della cronaca all’inizio del 2025, quando l’emittente romanda RTS ha evocato un conflitto tra Valérie Dittli e l’ex presidente della CFR, nonché la denuncia penale depositata contro la consigliera di Stato per calunnia, diffamazione, abuso d’autorità e violazione del segreto d’ufficio.

Temporalità

La vicenda è riemersa lo scorso gennaio, con la pubblicazione del rapporto della Delegazione delle commissioni di vigilanza del Gran Consiglio. Quest’ultima ha criticato la gestione di Valérie Dittli, ma ha anche evidenziato altri elementi potenzialmente problematici: in particolare l’attribuzione di due mandati all’ex presidente della CFR, dopo che quest’ultimo aveva ritirato la sua denuncia contro la ministra.

La Delegazione delle commissioni di vigilanza non era riuscita a dimostrare un nesso causale tra questi mandati e il ritiro della denuncia, ma aveva riconosciuto che questa temporalità sollevava interrogativi. Lo stesso giorno, il Consiglio di Stato annunciava l’apertura di un’indagine, affidata proprio a Jean-Claude Meylan, per fare piena luce sull’attribuzione dei mandati.