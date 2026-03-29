VD: Roger Nordmann (PS) eletto in Consiglio di Stato

Keystone-SDA

Il socialista Roger Nordmann fa il suo ingresso al Consiglio di Stato vodese. Ha sconfitto il democentrista Jean-François Thuillard al secondo turno dell'elezione suppletiva organizzata per designare il successore della dimissionaria Rebecca Ruiz (PS).

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(Keystone-ATS) Nordmann – ex consigliere nazionale (2004-2025) e già presidente del Gruppo parlamentare socialista – ha ottenuto il 51,0% dei voti. A Thuillard – sindaco di Froideville, comune di poco meno di 3000 abitanti della campagna vodese, ed ex presidente del Gran Consiglio (nel 2024-2025) – sono andati il 47,4% delle preferenze. La partecipazione è stata del 41,7%.

Thuillard non è così riuscito a replicare il risultato del primo turno, lo scorso 8 marzo, quando era giunto in testa con il 45,05% dei voti. Nordmann aveva ottenuto il 44,24%.

Terza – e sola altra candidata – era giunta Agathe Raboud Sidorenko di Ensemble à gauche (partito di sinistra radicale), con il 7,79% delle preferenze. Il suo ritiro, deciso la sera stessa del primo turno, ha così, come previsto, beneficiato a Nordmann.

Roger Nordmann, 52enne ex consigliere nazionale di spessore, è conosciuto per le sue capacità di costruire compromessi. È considerato uno specialista in questioni energetiche.

Jean-François Thuillard, contadino sessantenne, durante la campagna ha fatto leva sulle sue origini rurali e sulla sua esperienza politica a livello locale e cantonale. Il democentrista era candidato dell’alleanza borghese cantonale, l’Alliance vaudoise, ed era sostenuto da PLR e Centro. Insieme, questi tre partiti hanno vinto le ultime elezioni del Consiglio di Stato nel 2022.

Quanto alla dimissionaria Rebecca Ruiz (43 anni), ha dovuto lasciare il governo dopo sette anni per motivi di salute. Nel 2019 era stata eletta al posto dell’attuale consigliere agli Stati Pierre-Yves Maillard (PS) in una consultazione suppletiva e da allora ha diretto il Dipartimento della sanità e dell’azione sociale di quello che è il cantone più popoloso della Svizzera romanda.

Presieduto da Christelle Luisier (PLR), il Consiglio di Stato vodese rimane dunque composto da tre membri del PLR, due del PS, uno dei Verdi e una politica del Centro, Valérie Dittli, da mesi al centro di una profonda crisi istituzionale. Le prossime elezioni dell’insieme dell’esecutivo si terranno nella primavera del prossimo anno.