VD: radio romanda abbandona storica sede La Sallaz dopo 91 anni
Tra una settimana, dopo 91 anni di attività, la radio della Svizzera romanda RTS lascerà definitivamente lo storico edificio nel quartiere di La Sallaz, a Losanna.
(Keystone-ATS) L’ultima trasmissione ad andare in onda sarà il radiogiornale di mezzogiorno di lunedì 29 giugno. Da quel momento tutti i programmi saranno prodotti nella nuova sede di Ecublens (VD), nell’area del politecnico (EPFL).
“La Sallaz non è soltanto un edificio: è stata testimone dei grandi eventi che hanno segnato la Svizzera e il mondo, ma anche un luogo vivo e aperto al pubblico, capace di avvicinare e unire la popolazione romanda”, scrive la RTS in una nota diffusa oggi. Per rendere omaggio alla storica “Maison de la radio” sono previste diverse trasmissioni speciali.