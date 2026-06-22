VD: radio romanda abbandona storica sede La Sallaz dopo 91 anni

Keystone-SDA

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Tra una settimana, dopo 91 anni di attività, la radio della Svizzera romanda RTS lascerà definitivamente lo storico edificio nel quartiere di La Sallaz, a Losanna.

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(Keystone-ATS) L’ultima trasmissione ad andare in onda sarà il radiogiornale di mezzogiorno di lunedì 29 giugno. Da quel momento tutti i programmi saranno prodotti nella nuova sede di Ecublens (VD), nell’area del politecnico (EPFL).

“La Sallaz non è soltanto un edificio: è stata testimone dei grandi eventi che hanno segnato la Svizzera e il mondo, ma anche un luogo vivo e aperto al pubblico, capace di avvicinare e unire la popolazione romanda”, scrive la RTS in una nota diffusa oggi. Per rendere omaggio alla storica “Maison de la radio” sono previste diverse trasmissioni speciali.