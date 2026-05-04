VD: avvistato gabbiano di Bonaparte, una prima in Svizzera

Keystone-SDA

Il comune vodese di Préverenges ha vissuto nel fine settimana uno storico momento dal punto di vista ornitologico: un gabbiano di Bonaparte, cugino americano del gabbiano comune, è stato osservato per la prima volta in Svizzera.

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(Keystone-ATS) L’uccello è stato scoperto venerdì sera, ha fatto sapere il Circolo ornitologico di Losanna (COL) in un comunicato odierno. La voce si è diffusa sabato, creando scalpore, ma il raro esemplare ha nuovamente fatto perdere le sue tracce domenica, per poi riapparire questa mattina.

Il giovane gabbiano si è probabilmente ritrovato in Europa a causa della meteo. “I migratori americani sono attualmente in piena fase di migrazione e tornano da sud verso nord. Se confrontati a forti venti, posso ritrovarsi dall’altro lato dell’Oceano, sul Continente sbagliato”, ha spiegato a Keystone-ATS Terry Guillaume del COL.

Se è relativamente frequente avvistare specie americane in Svizzera, si tratta della prima volta per un gabbiano di Bonaparte. Il futuro dell’esemplare resta incerto: O si troverà bene e rimarrà sul posto, dove nidificano anche gabbiani comuni, o proseguirà la migrazione verso nord. Potrebbe però anche capire l’errore e tentare la traversata atlantica, ha detto Terry Guillaume.

Il gabbiano di Bonaparte nidifica in Canada e Alaska e passa l’inverno a sud degli Stati Uniti o in Messico. Assomiglia ai gabbiani delle nostre latitudini, ma è fra le altre cose più piccolo.