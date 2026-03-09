VD: 16enne fugge da polizia e causa frontale, 1 morto e 3 feriti

Keystone-SDA

Un ragazzo di 16 anni alla guida di un'auto ha provocato ieri pomeriggio un incidente mortale a Granges-près-Marnand, nel canton Vaud, mentre tentava di eludere un blocco di polizia.

(Keystone-ATS) Durante la fuga il giovane si è scontrato frontalmente con una vettura che circolava sulla corsia opposta, causando nell’impatto la morte di una donna.

Stando a quanto comunicato oggi dalle forze dell’ordine, attorno alle 15:20 il 16enne svizzero domiciliato a Payerne (VD) viaggiava a bordo di un veicolo con targhe rubate e si è quindi sottratto ad un controllo della polizia friburghese effettuato a Sâles (FR) ed è fuggito. Dopodiché una pattuglia ha iniziato l’inseguimento del ragazzo e il suo copilota, un coetaneo anch’egli svizzero. All’operazione ha presto presto parte anche una volante della polizia vodese.

L’inseguimento si è concluso a Granges-près-Marnand, dove il giovane ha perso il controllo della vettura andando a scontrarsi con un’altra auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta e sulla quale viaggiavano uno svizzero di 76 anni e la sua passeggera di 74. Il conducente è stato elitrasportato in gravi condizioni in un nosocomio di Berna, mentre la donna è deceduta sul posto a causa del violento impatto. I due minorenni sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale, precisa la polizia.

L’incidente ha provocato la chiusura per diverse ore della strada che collega Sassel (VD) e Granges-près-Marnand. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, oltre che un elicottero della Rega e diverse pattuglie di polizia. È stata aperta un’inchiesta.