Vaudoise: nel 2025 utile record

Keystone-SDA

Affari in crescita anche nel 2025 per Vaudoise: il gruppo assicurativo ha visto i ricavi attestarsi a 1,5 miliardi di franchi (+6% rispetto all'anno prima), mentre l'utile consolidato è salito a 156 milioni, valore record e in progressione del 17% .

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(Keystone-ATS) Visto il buon andamento degli affari agli azionisti sarà proposto un aumento del dividendo da 24 a 27 franchi, emerge dalle comunicazioni odierne. Anche le prospettive sono favorevoli: è attesa un’ulteriore progressione dei proventi.

“La solidità dei nostri risultati conferma la pertinenza della nostra strategia e ci consente di ricompensare la fedeltà della clientela, di incrementare l’attrattiva per gli azionisti e di proseguire serenamente la trasformazione del gruppo”, afferma il CEO Jean-Daniel Laffely, citato in un comunicato. L’acquisizione della società Procimmo – annunciata a metà mese – “permetterà inoltre a Vaudoise di sviluppare la sua strategia di diversificazione e di diventare un attore di primo piano nel settore della gestione immobiliare per conto di terzi”, aggiunge il dirigente con laurea in economia conseguita a Losanna.

Nella conferenza stampa di bilancio il numero uno della società ha anche informato riguardo all’esposizione dell’azienda nei confronti dell’incendio di Capodanno di Crans-Montana (VS). “È ancora troppo presto per fornire cifre precise, ma prevediamo oneri pari a circa 10 milioni di franchi per l’esercizio 2026”, ha dichiarato Laffely. La maggior parte delle prestazioni assicurative riguarda l’assicurazione contro gli infortuni e le cure dei pazienti affetti da gravi ustioni, ma sono da prevedere oneri anche nell’ambito dell’assicurazione dei beni, come ad esempio per un sinistro verificatosi in un cinema situato nei pressi di “Le Constellation”, il bar distrutto dal rogo.

Le novità odierne sono state bene accolte in borsa: il titolo della società nel pomeriggio guadagnava oltre il 2%, in un mercato generalmente orientato a un rialzo dell’1%. Dall’inizio del 2026 l’azione è salita del 6%, mentre sull’arco di un anno la performance è pari al +39% e in un lustro il valore è progredito del 67% .

Fondata nel 1895, la compagnia Vaudoise è una delle dieci più importanti della Svizzera e l’unica con il centro decisionale nella Svizzera romanda, a Losanna. L’organico dell’azienda, presente anche in Ticino e nei Grigioni, comprende oltre 2000 impieghi a tempo pieno.