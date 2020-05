In un grafico a torta, quota di crediti Covid-19 già concessi in rapporto alla somma messa sul piatto dalla Confederazione

Vaud indaga su frodi legate ai crediti Covid 26 maggio 2020 - 09:30 Un'inchiesta su un presunto utilizzo fraudolento di fondi per il Covid-19 è stata aperta dal Ministero pubblico del Canton Vaud: oltre un milione e mezzo di franchi ottenuti come credito per far fronte alla pandemia sarebbero stati trasferiti all'estero. Secondo quanto reso noto lunedì dalla stessa procura e dalla polizia cantonale, numerosi conti sono stati bloccati. Lo scorso 19 maggio, ricostruisce una nota congiunta, era stata condotta una vasta operazione che ha portato alla perquisizione di alcuni locali e all'arresto di diversi cittadini svizzeri di origine turca, sospettati di aver ottenuto in modo fraudolento crediti Covid-19 dalla Confederazione. Per uno dei sospettati è stata ottenuta la detenzione preventiva. La procura ha avviato un'indagine per truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele aggravata, falsità in documenti, riciclaggio di denaro e contravvenzione all'Ordinanza che definisce la concessione di crediti e fideiussioni solidali per far fronte alla crisi innescata dalla pandemia di coronavirus. Sono già state adottate misure per consentire il ritorno dei fondi -si tratterebbe di oltre un milione e mezzo di franchi- già trasferiti all'estero. Diverse aziende È stato un rapporto dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), a sua volta avvertito da "un importante istituto bancario" che partecipa al programma di concessione di crediti, a segnalare i casi sospetti alla giustizia vodese. "Diversi tipi di aziende sono coinvolte, soprattutto delle PMI", ha precisato il procuratore vodese Anton Rüsch all'agenzia Keystone-ATS. Gli indagati avrebbero ottenuto aiuti per diversi milioni di franchi da varie banche sulla base di false dichiarazioni, fuorviando gli istituti sul loro fatturato, approfittando dei limitati controlli. Pochi casi sospetti La relativa facilità di accesso ai crediti Covid-19 aveva già stuzzicato l'immaginazione di potenziali truffatori nel canton Zurigo, dove a metà maggio erano stati effettuati accertamenti su una trentina di richieste di credito e il valore complessivo dei casi segnalati è di circa 2,5 milioni di franchi, ha indica la Procura zurighese all'agenzia Keystone-ATS. Lo scorso 15 maggio, la Segreteria di Stato dell'economia SECO aveva rivelato che i sospetti di abuso erano solo 36 su 123'000 imprese in grave difficoltà che avevano ottenuto i crediti.