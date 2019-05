Ad accompagnare in studio Gino Paoli è Luciano Casoli, che il cantautore presenta come suo parrucchiere diventato, nel tempo, amico. Inserti filmati mostrano: l'esibizione di Mina nella storica 'Il cielo in una stanza', un duetto di Paoli con Ornella Vanoni e immagini di una festa di compleanno alla quale partecipano, oltre ai familiari, Caterina Caselli, Zucchero, Heather Parisi e Red Ronnie.

Storie di stelle #1: Gino Paoli 12 maggio 2019 - 15:47 A metà anni Novanta, la Televisione svizzera di lingua italiana propose una serie intitolata 'Storie di stelle'. Cantanti e attori furono protagonisti di un varietà nel quale l'intervista si intreccia alle testimonianze di un amico, una gara canora di interpreti emergenti, prove per l'ospite (incluso l'esame di una grafologa) e le incursioni di Enzo Iacchetti. Presenta Gerry Scotti. Ad accompagnare in studio Gino Paoli è Luciano Casoli, che il cantautore presenta come suo parrucchiere diventato, nel tempo, amico. Inserti filmati mostrano: l'esibizione di Mina nella storica 'Il cielo in una stanza', un duetto di Paoli con Ornella Vanoni e immagini di una festa di compleanno alla quale partecipano, oltre ai familiari, Caterina Caselli, Zucchero, Heather Parisi e Red Ronnie. Intanto, Enzo Iacchetti racconta a modo suo la storia de 'La gatta' e dei 'Quattro amici' al bar (brano che in sostanza, osserva, "è il contrario dell'Hully Gully") e l'indimenticato clown Dimitri propone 'L'uomo orchestra'. 'Storie di stelle' con Gino Paoli fu trasmesso dalla Radiotelevisione svizzera RSI il 5 maggio del 1995.