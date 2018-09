Non è stata ancora stabilita la causa del disastro, ma secondo le stesse fonti i sistemi anti-incendio istallati nel museo non sono funzionati correttamente. La polizia federale ha aperto un'inchiesta sul fatto, giacché il terreno dove sorge il Palazzo appartiene all'Università Federale di Rio de Janeiro, amministrata dal governo centrale brasiliano.

Le fiamme sono divampate intorno alle 19.30 (mezzanotte e mezza in Svizzera) e poco dopo la mezzanotte le locale (le 5.00 svizzere) i pompieri hanno informato che le fiamme erano sotto controllo, anche se le loro operazioni sono andate avanti ancora per varie ore, e all'alba di oggi le lunghe colonne di fumo che si alzavano dal palazzo erano visibili da vari punti della città.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Museo nazionale in fiamme a Rio de Janeiro 03 settembre 2018 - 13:22 La sede del Museo nazionale di Rio de Janeiro è stata distrutta da un violento incendio. Un museo quasi fatiscente: i tagli alla cultura del Governo brasiliano di Michel Temer hanno infatti inciso sulla manutenzione dell'edificio. Inaugurato 200 anni fa, era uno dei più importanti al mondo per l'ampiezza della collezione, che vantava 20 milioni di pezzi. Il tesoro più importante ospitato dal Mueso Nazionale è lo scheletro più antico trovato in America latina, risalente a circa 12 mila anni fa, di una donna ribattezzata 'Luzia'. Rinvenuti nel 1974 a Lagoa Santa, nello Stato di Minas Gerais, i resti ossei appartengono ad una donna morta all'età di 20-25 anni, e che fu una delle prime abitanti del Brasile. In vetrine del Museo erano esposti il cranio di 'Luzia' e una ricostituzione del suo volto che rivelava tratti somatici simii ai negri africani e agli aborigeni australiani. A suo tempo la scoperta dello scheletro di 'Luzia' spinse gli studiosi a correggere le principali teorie sul popolamento delle Americhe e a porre il reperto fra i "maggiori tesori archeologici" brasiliani. L'incendio Ci sono volute più di cinque ore per controllare le fiamme dell'incendio anche perché i due depositi d'acqua più vicini al Palazzo di San Cristoforo, dove era istallato il museo, erano completamente vuoti. Le fiamme sono divampate intorno alle 19.30 (mezzanotte e mezza in Svizzera) e poco dopo la mezzanotte le locale (le 5.00 svizzere) i pompieri hanno informato che le fiamme erano sotto controllo, anche se le loro operazioni sono andate avanti ancora per varie ore, e all'alba di oggi le lunghe colonne di fumo che si alzavano dal palazzo erano visibili da vari punti della città. Fonti dei pompieri citate dai media locali hanno indicato che il loro lavoro è stato ritardato dal fatto che è stato necessario pompare acqua da altri punti della città, nonché dallo stesso lago del Parco di Boa Vista, che fa parte di quelli che erano i giardini del Palazzo di San Cristoforo. Non è stata ancora stabilita la causa del disastro, ma secondo le stesse fonti i sistemi anti-incendio istallati nel museo non sono funzionati correttamente. La polizia federale ha aperto un'inchiesta sul fatto, giacché il terreno dove sorge il Palazzo appartiene all'Università Federale di Rio de Janeiro, amministrata dal governo centrale brasiliano.