Vance, stop a finanziamenti Medicaid per 259 milioni al Minnesota
Il vicepresidente americano JD Vance fa il suo esordio nel nuovo incarico di zar della "guerra alle frodi", affidatogli dal presidente Donald Trump.
(Keystone-ATS) In tale veste ha annunciato “la sospensione in via temporanea” di alcuni finanziamenti Medicaid, pari a 259 milioni di dollari, allo Stato del Minnesota, nell’ambito della campagna di repressione dell’uso improprio di fondi pubblici.
Vance, secondo i media americani, ha aggiunto che l’amministrazione Usa sta adottando la misura allo scopo di “garantire” che il Minnesota “prenda sul serio i suoi obblighi di buona amministrazione del denaro pubblico americano”, lamentati anche dal tycoon martedì nel suo discorso sullo Stato dell’Unione.
La decisione fa parte del più ampio sforzo di Trump contro le frodi in tutto il Paese, rafforzato dalle accuse di malaffare a carico degli asili nido gestiti da residenti somali a Minneapolis, all’origine di una massiccia repressione dell’immigrazione nella città e, di riflesso, di proteste diffuse verso la stretta.
Medicaid è la rete di sicurezza sanitaria americana per i cittadini a basso reddito: alla fine del 2025, erano quasi 70 milioni gli iscritti a livello nazionale.