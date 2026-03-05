Valora: utile operativo record nel 2025

(Keystone-ATS) Il gruppo basilese attivo nel settore del commercio al dettaglio, in particolare nel segmento delle edicole e dei negozietti, ha visto l’utile operativo Ebit crescere dell’8,5% a 105,5 milioni di franchi. Il fatturato è per contro rimasto stabile a 2,9 miliardi di franchi.

Società con sede a Muttenz (BL), Valora gestisce 2800 punti vendita di piccole dimensioni, situati oltre che in Svizzera anche in Germania, Austria, Lussemburgo e Paesi Bassi. Fra i suoi marchi figurano K kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, Avec, Caffè Spettacolo e Ok. L’organico comprende 15’000 dipendenti. L’impresa, che un tempo era quotata in borsa, è stata rilevata nel 2022 dal colosso messicano Femsa.