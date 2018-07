Ma fanno peggio altri paesi asiatici: secondo alcune fonti sarebbero 5 milioni i cani mangiati in Vietnam e addirittura 30 milioni quelli uccisi in Cina, dove peraltro stanno crescendo le resistenze verso questa sconcertante usanza.

Proteste in Corea contro la mattanza dei cani 17 luglio 2018 - 21:23 Il consumo di carne di cane è pratica corrente in Corea del Sud dove esistono allevamenti e una vera e propria filiera produttiva per questo "alimento". Ma anche a queste latitudini qualcosa si sta muovendo e aumentano le proteste contro una discutibile tradizione che in molti paesi non sarebbe consentita e che per certi versi stride con il rapido sviluppo di un paese che sta conquistando il mondo con i suoi prodotti tecnologici e innovativi. Lo testimoniano le dimostrazioni che si sono svolte in questi giorni nel centro di Seul dove gli animalisti hanno inscenato dure e macabre proteste. Anche se il consumo di carne di cane è in netta diminuzione, sono sempre oltre 2 milioni gli animali macellati ogni anno nel paese. Ma fanno peggio altri paesi asiatici: secondo alcune fonti sarebbero 5 milioni i cani mangiati in Vietnam e addirittura 30 milioni quelli uccisi in Cina, dove peraltro stanno crescendo le resistenze verso questa sconcertante usanza.