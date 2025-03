Usgs, terremoto magnitudo 7.7 in Birmania

Una potente scossa di terremoto, di magnitudo 7.7, ha colpito stamattina il sud-est asiatico. L'epicentro è stato rilevato nel centro della Birmania, 16 km a nord-ovest di Sagaing, ma la terra ha tremato anche in altri Paesi, come Thailandia, Cina, Laos e Vietnam.

(Keystone-ATS) Secondo l’istituto geosismico statunitense (Usgs), il terremoto ha avuto origine a 10 km di profondità alle 12.50 ora locale (le 07.20 in Svizzera). Pochi minuti dopo, vi è stata una seconda scossa, di magnitudo 6.4.

Il bilancio per ora solo abbozzato, con le informazioni che circolano con difficoltà e i soccorsi resi difficili dall’inagibilità delle strade, riferisce di 25 morti in Birmania, ma si teme un dramma di proporzioni ben più vaste. Sul sito web dell’Usgs si legge che “è probabile che si verifichino numerose vittime e danni ingenti e che il disastro sia molto diffuso”. L’agenzia afferma che “è probabile che si verifichino migliaia di decessi”, riporta Sky News.

Giunta lancia appello internazionale

Fonti giornalistiche dell’agenzia francese Afp a Naypyidaw, capitale della Birmania, hanno detto che le strade sono state piegate dalla forza tellurica e molti edifici hanno subito forti danni. Nella città, ha riferito un funzionario, in una delle diverse testimonianze drammatiche che arrivano dallo Stato noto anche come Myanmar, i feriti si stanno riversando “in massa” dentro e fuori dal principale ospedale.

Gravi crolli, tra cui un ponte di ferro sul fiume Irrawaddy e una moschea (in cui sono morte diverse persone), si sono verificati a Mandalay, la seconda città del Paese, di cui è stata l’antica capitale pre-coloniale, ricca di templi buddisti, pagode e monumenti antichi. La Croce Rossa dal canto suo ha espresso preoccupazione per lo stato delle dighe su larga scala.

Anche il fatto che la giunta militare al potere abbia lanciato un appello urgente chiedendo aiuti internazionali, cosa che raramente fa dopo i disastri naturali, suggerisce che potrebbe trattarsi di una catastrofe su larga scala. “Vogliamo che la comunità internazionale fornisca aiuti umanitari il prima possibile”, ha detto all’Afp il portavoce della giunta, Zaw Min Tun.

Collassa grattacielo a Bangkok

Il sisma è stato avvertito chiaramente anche in Thailandia. Nella capitale Bangkok, a mille chilometri dall’epicentro, diversi edifici hanno subito danni e in particolare è collassato un grattacielo di 30 piani in costruzione. Almeno quattro persone sono state estratte senza vita dalle macerie, mentre decine di operai – forse 80 – risultano dispersi.

La prima ministra thailandese, Paetongtarn Shinawatra, ha interrotto una visita ufficiale nell’isola meridionale di Phuket per tenere una “riunione urgente”. A Bangkok, come in sei regioni birmane, è stato dichiarato lo stato d’emergenza.

A percepire chiaramente la scossa sono stati pure gli abitanti della provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan (dove si segnalano danni alle case e feriti), ma gli edifici hanno tremato anche in Laos e Vietnam.

Faglia a rischio

I terremoti sono relativamente comuni in Birmania, dove passa la faglia di Sagaing in direzione nord-sud attraverso il centro del Paese, secondo l’Usgs.

Una scossa di magnitudo 6.8 nell’antica capitale Bagan, nel centro del Paese, nel 2016 ha ucciso tre persone, facendo crollare le guglie e le mura di molti templi antichi.