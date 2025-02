USA-Ucraina: Trump, firmeremo un accordo equo sui minerali ucraini

"Firmeremo un accordo molto equo sui minerali ucraini", ha detto il presidente statunitense Donald Trump in un incontro nello Studio Ovale con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky.

(Keystone-ATS) “Mi auguro che questo documento”, l’accordo sulle terre rare con gli USA, sia un passo avanti, ha replicato Zelensky, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa newyorkese Bloomberg.

“L’accordo sulla tregua in Ucraina è ragionevolmente vicino”, ha poi aggiunto l’inquilino della Casa Bianca. Il leader di Kiev ha dal canto suo sottolineato che il capo del Cremlino Vladimir “Putin è un killer, non voglio compromessi”.

“Insieme, possiamo fermare Putin”, ha detto Zelensky sottolineando che l’Ucraina “ha bisogno della difesa aerea statunitense, la migliore difesa aerea al mondo. Anche dopo la guerra, sarà necessaria per mantenere la calma”. L’uomo forte di Kiev si è detto convinto che Trump “sia dalla parte dell’Ucraina”.

Trump ha però avvertito Zelensky: l’Ucraina “dovrà fare compromessi” con la Russia per arrivare ad una tregua.

Diverbio tra i due

L’atmosfera si è rapidamente degradata tra i due capi di stato. L’inquilino della Casa Bianca ha accusato il leader di Kiev di “mettersi in una pessima posizione” e di “non avere le carte in mano” per una accordo. “Dovete essere riconoscenti”, ha poi urlato Trump.

Il presidente americano ha anche accusato il leader ucraino di “giocare con la Terza Guerra mondiale”. Poi lo ha minacciato: “O fai un accordo o noi siamo fuori!”.

Dal canto suo il vicepresidente degli USA James David Vance (conosciuto come J.D. Vance) ha criticato Zelensky dicendogli che è “irrispettoso” venire nello Studio Ovale e litigare di fronte ai media americani.

Poco prima, secondo quanto riportato da Bloomberg, Trump aveva detto: “Non sono allineato con la Russia. Sono allineato con gli Stati Uniti e il bene del mondo”.

Gli Stati Uniti invieranno altre armi in Ucraina ma “speriamo non molte perché la guerra finirà presto”.