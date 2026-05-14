USA e Cina condividono che Iran non abbia mai atomica, Casa Bianca

Keystone-SDA

USA e Cina "hanno convenuto che l'Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari". Lo afferma la Casa Bianca nel resoconto dell'incontro tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, secondo quanto riportato dal "Guardian".

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(Keystone-ATS) I due concordano inoltre sul fatto che lo Stretto di Hormuz “deve rimanere aperto”, afferma la Casa Bianca, che definisce “buono” l’incontro tra il presidente americano e il suo omologo cinese.

Il resoconto della Casa Bianca sul vertice tra Trump e Xi fa riferimento alla guerra con l’Iran e allo Stretto di Hormuz, ma non menziona Taiwan, nonostante la questione sia stata ampiamente trattata nella dichiarazione del governo cinese sui colloqui.

“Il presidente Trump ha avuto un incontro positivo con il presidente cinese Xi – scrive la Casa Bianca -. Le due parti hanno discusso di come rafforzare la cooperazione economica tra i due paesi, tra cui l’ampliamento dell’accesso al mercato cinese per le imprese americane e l’aumento degli investimenti cinesi nelle nostre industrie. I vertici di molte delle più grandi aziende statunitensi hanno partecipato a una parte dell’incontro”, recita la dichiarazione.

“Le due parti hanno concordato sulla necessità che lo Stretto di Hormuz rimanga aperto per garantire il libero flusso energetico. Il Presidente Xi ha inoltre ribadito l’opposizione della Cina alla militarizzazione dello Stretto e a qualsiasi tentativo di imporre un pedaggio per il suo utilizzo, esprimendo interesse ad acquistare maggiori quantità di petrolio americano per ridurre la dipendenza della Cina dallo Stretto in futuro. Entrambi i paesi hanno convenuto che l’Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari”, prosegue il testo.

La Casa Bianca ha inoltre affermato che Trump e Xi “hanno sottolineato la necessità di consolidare i progressi compiuti per porre fine al flusso di precursori del fentanyl negli Stati Uniti, nonché di incrementare gli acquisti cinesi di prodotti agricoli americani”.