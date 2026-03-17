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USA: USS Tripoli salpata da Singapore per Medio Oriente, CNN

Keystone-SDA

La nave statunitense portaelicotteri d'assalto USS Tripoli, con a bordo circa 2200 marine, è salpata da Singapore diretta in Medio Oriente, riferisce l'emittente televisiva statunitense CNN citando non meglio precisate fonti informate.

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