USA: Trump licenzia Noem, senatore Mullin alla sicurezza interna

Keystone-SDA

Donald Trump licenzia Kristi Noem via Truth: il presidente americano ha annunciato "che l'illustre senatore degli Stati Uniti, originario del Grande Stato dell'Oklahoma, Markwayne Mullin diventerà segretario per la sicurezza interna, a partire dal 31 marzo 2026".

(Keystone-ATS) Trump ha riferito che “l’attuale segretaria Kristi Noem, che ci ha servito con grande impegno e ha ottenuto numerosi e spettacolari risultati (soprattutto al confine!), diventerà inviata speciale per The Shield of the Americas, la nostra nuova Iniziativa per la sicurezza nell’Emisfero occidentale che annunceremo sabato a Doral, in Florida”. Infine, “ringrazio Kristi per il suo servizio presso Homeland”, ha rimarcato Trump.