USA: Trump, conflitto in Iran praticamente concluso, finirà presto

Keystone-SDA

"Penso che la guerra con l'Iran sia praticamente conclusa. Finirà presto. Gli Stati Uniti sono molto più avanti rispetto al periodo di quattro-cinque settimane" inizialmente previsto.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha detto il presidente statunitense Donald Trump in un’intervista all’emittente radiotelevisiva newyorkese Columbia Broadcasting System (CBS). “Non hanno navi, non hanno comunicazioni e non hanno l’aeronautica”, ha messo in evidenza.

Trump ha anche affermato di aver qualcuno in mente per sostituire la nuova Guida suprema, Mojtaba Khamenei, ma non ha fornito dettagli.

Sto “pensando di prendere il controllo” dello Stretto di Hormuz, ha pure detto a CBS.