USA: Trump, “Miei piani su Mojtaba? Non parlo ma non sono contento”

Il presidente statunitense Donald Trump non è contento della nomina di Mojtaba Khamenei a Guida suprema dell'Iran.

(Keystone-ATS) In un’intervista al quotidiano New York Post, l’inquilino della Casa Bianca non ha svelato i piani per il figlio di Ali Khamenei: “Non ve li dirò. Non sono contento di lui”.

Nei giorni scorsi Trump aveva minacciato di uccidere qualsiasi successore di Ali Khamenei che assumesse il potere senza il suo parere.

