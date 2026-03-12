USA: terrore in Michigan, auto contro una sinagoga e poi gli spari

Keystone-SDA

L'incubo di attentati negli Stati Uniti, in rappresaglia all'attacco di Washington e Israele contro l'Iran, si è concretizzato nell'attacco ad una sinagoga nell'area di Detroit, in Michigan.

3 minuti

(Keystone-ATS) Al momento non è chiaro quale sia il movente dell’uomo che ha guidato la sua auto o il suo camioncino imbottito di mortai contro il Temple of Israel, alla periferia di Detroit, e ha aperto il fuoco contro gli agenti della sicurezza prima di essere ucciso.

Ma dal dispiegamento di forze, almeno un centinaio di macchine della polizia, è stato evidente che c’era il timore di un attacco di vaste proporzioni. Anche perché la sinagoga presa di mira ospita una delle più grandi congregazioni ebraiche riformate degli Stati Uniti e nel complesso c’è pure una scuola materna. I bambini, tutti dai 3 ai 5 anni, sono stati subito evacuati grazie alle ingenti misure di sicurezza presenti nell’edificio di culto, ha spiegato lo sceriffo Michael Bouchard.

Fortunatamente nessuna vittima, tranne l’assalitore, e solo un ferito, un agente colpito dal suo veicolo che è riuscito ad entrare nell’ingresso della sinagoga. Tuttavia per qualche ora la città di Bloomfield è rimasta col fiato sospeso, anche perché non è stato subito chiaro se l’aggressore avesse agito da solo.

Non appena ricevuta la notizia dell’attacco, la Federazione ebraica di Detroit ha ordinato il lockdown a tutte le organizzazioni ebraiche della zona e nelle scuole è scattata “la modalità sicurezza”.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo si è schiantato con il suo veicolo all’ingresso della sinagoga ed è stato neutralizzato dagli agenti di guardia che gli hanno sparato e lo hanno ucciso. Dai video trasmessi sulle tv americane si vedeva una colonna di fumo nero salire dall’edificio principale del tempio, probabilmente proveniente dall’auto dell’assalitore.

Dall’inizio dell’operazione “Epic Fury” in Iran nei luoghi sensibili di tutti gli Stati Uniti sono state rafforzate le misure di sicurezza. Proprio qualche ora prima dell’attacco al Temple of Israel il presidente Donald Trump aveva ricevuto un briefing dell’intelligence sulla presenza di cellule dormienti iraniane in America. “Ci sono molte persone che sono arrivate grazie a Biden e a quello stupido confine aperto. Ma sappiamo dove si trova la maggior parte di loro, le teniamo d’occhio tutte”, ha assicurato il presidente americano.

Nei giorni scorsi, secondo ABC News, l’FBI avrebbe avvertito la California che l’Iran aveva intenzione di attaccare la costa occidentale con lanci di droni in caso di raid degli Stati Uniti. La Casa Bianca ha smentito, tuttavia, la notizia chiedendo al network di toglierla dal suo sito. “Sono false informazioni volte ad allarmare intenzionalmente il popolo americano”, ha attaccato la portavoce Karoline Leavitt su X.