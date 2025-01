USA: stato di emergenza a Los Angeles per roghi

Keystone-SDA

Un vasto rogo sta interessando Pacific Palisades, un'area molto ricca che si affaccia sull'oceano nell'ovest di Los Angeles, in California. La città ha dichiarato lo stato di emergenza: oltre 30'000 persone sotto ordine di evacuazione e 13'000 edifici sotto minaccia.

4 minuti

(Keystone-ATS) Gli abitanti hanno condiviso immagini di fiamme che lambiscono edifici e ville, colonne di fumo nero, strade intasate da macchine abbandonate da autisti e passeggeri in fuga tra cenere e violente raffiche di vento.

Il rogo è scoppiato intorno alle 10.30 (le 19.30 in Svizzera) sulle colline che si buttano a picco sul mare e meno di sei ore dopo aveva già divorato più di 500 ettari, alimentato dalla secchezza del terreno e da venti “pericolosi e distruttivi” che in queste ore battono la California meridionale. Nel frattempo la sua estensione è cresciuta ad 2’921 acri (circa 1’200 ettari), ha comunicato – come riporta il “Guardian” – il Dipartimento forestale e della protezione antincendio della California (Cal Fire).

Oltre 30’000 residenti di Pacific Palisades hanno l’ordine di lasciare la zona, ma l’evacuazione sta avvenendo in modo caotico e frenetico attraverso le stradine tortuose che attraversano i canyon e la famosa Pacific Coast Highway, unica arteria che consente di defluire, è completamente intasata. “È come un inferno”, ha detto al “Los Angeles Times” un abitante di Pacific Palisades.

Secondo i vigili del fuoco, l’incendio minaccia circa 13’000 edifici, soprattutto le ville e le aree vicine al museo d’arte Getty Villa di Malibu. Il capo dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles, Anthony Marrone, ha detto che Pacific Palisades “non è fuori pericolo” finché il vento non si abbasserà.

Le zone di evacuazione includono ormai aree più ampie delle comunità costiere della California, come Topanga e Malibu.

Oltre al vasto incendio scoppiato a Palisades, un nuovo rogo è divampato ad Altadena, nella parte orientale della contea di Los Angeles. Le fiamme – alimentate dal forte vento – si sono già estese per circa 400 acri. Anche in quest’area è scattato l’allarme e sono iniziate le evacuazioni dei residenti.

Oltre 180’000 utenze nella contea di Los Angeles sono prive di elettricità a causa degli incendi che si sono sviluppati a ovest e a est della città. Secondo PowerOutage.us – come riporta la CNN – alle 21.15 ora locale (le 06.15 in Svizzera) sono circa 184’400 i clienti privi della corrente elettrica.

Alcune scuole di Los Angeles hanno deciso di chiudere e le lezioni si spostano online. A Pasadena il centro per gli anziani è stato evacuato dato che le fiamme sono arrivate ad un isolato dalla struttura: un centinaio di utenti, molti in sedia a rotelle, sono stati portati via dagli operatori.

Il presidente americano Joe Biden – che ha dovuto cancellare il suo viaggio a Coachella, a est della metropoli californiana, in cui doveva inaugurare due monumenti nazionali – è stato informato sugli incendi boschivi a Los Angeles e, su sua indicazione, il suo team è in contatto con funzionari statali e locali per offrire qualsiasi assistenza federale, se necessario.

In risposta alla richiesta del governatore della California, la Fema – l’agenzia per la protezione civile – ha appena approvato dei fondi ad hoc “per supportare la comunità colpita e aiutare a rimborsare la California per i costi della lotta antincendio”, informa Casa Bianca.

La California del sud è battuta da raffiche di vento che arrivano a 130 chilometri orari. Correnti d’aria calda e secca soffiano a velocità mai registrate dal 2011 e aumentano il rischio di incendi in un’area che da mesi non riceve piogge. Un’allerta meteo è attiva nelle contee di Los Angeles, Ventura e Orange, dove vivono milioni di persone.

Oltre al possibile innescarsi delle fiamme, i venti sono considerati “pericolosi per la vita” perché possono provocare la caduta di tralicci e di alberi. Sono previsti anche ritardi dei voli in entrata e uscita.