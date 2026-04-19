USA: sparatoria in Louisiana, nove morti, otto bambini

Keystone-SDA

Otto bambini sono rimasti uccisi in una sparatoria a Shreveport, in Lousiana. Lo riporta Nbc, sottolineando che anche l'aggressore è deceduto dopo un inseguimento della polizia.

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(Keystone-ATS) Secondo quanto riferito dalla polizia, i colpiti di arma da fuoco hanno raggiunto 10 persone, di cui otto sono morte, di età compresa fra un anno e 14 anni. “L’individuo responsabile, dopo aver lasciato la scena, è salito su un’auto ed è fuggito. Una pattuglia della polizia lo ha inseguito”, ha raccontato la polizia. Durante l’inseguimento c’è stato uno scontro a fuoco e l’aggressore è stato ucciso, hanno riferito gli agenti.

Secondo la Polizia, citata dal New York Times, la sparatoria sarebbe scaturita da violenza domestica. Le autorità hanno inoltre affermato che la scena del crimine ha coinvolto diversi luoghi.

La sparatoria è avvenuta intorno alle 6 di stamattina a Shreveport, secondo quanto dichiarato dal capo della polizia Wayne Smith. Secondo Smith, alcuni dei bambini colpiti erano imparentati con il sospettato.