Usa: repubblicani si spaccano sul coinvolgimento in Medio Oriente

Keystone-SDA

Il partito repubblicano si spacca sul possibile coinvolgimento degli Stati Uniti in Medio Oriente, costringendo Donald Trump a destreggiarsi fra le divisioni.

1 minuto

(Keystone-ATS) Da una parte ci sono i conservatori isolazionisti che temono che Israele possa trascinare gli Stati Uniti in guerra. Dall’altra parte ci sono i falchi dell’Iran e i sostenitori di Israele che invocano da anni un attacco israeliano come quello in atto.

Per il presidente la posizione è difficile. Trump ha giocato gran parte della sua campagna elettorale proponendosi come un “presidente di pace”, ma i recenti sviluppi in Ucraina e con Israele – afferma il New York Times – mostrano le difficoltà degli sforzi diplomatici del presidente, che aveva promesso di mettere fine in tempi stretti alle guerre in Ucraina e a Gaza.