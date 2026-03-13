USA: Pentagono muove 5000 marine e navi verso Golfo Persico

Keystone-SDA

Il Pentagono sta spostando circa 5000 marine e navi da guerra in Medio Oriente, hanno riferito tre funzionari al quotidiano newyorkese The Wall Street Journal.

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(Keystone-ATS) Secondo quanto da loro riferito, il segretario alla guerra Pete Hegseth ha approvato una richiesta del comando militare statunitense per il Medio Oriente (Centcom) di dispiegare, in particolare, la USS Tripoli, nave portaelicotteri d’assalto, che era di stanza in Giappone, e i suoi marine.