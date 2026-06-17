USA: morta Daveigh Chase, la voce di Lilo in Lilo and Stitch

Keystone-SDA

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Daveigh Chase, l'ex attrice bambina nel film horror The Ring e la voce di Lilo nel cartone animato Lilo & Stitch, è morta a 35 anni in seguito a una meningite e un'infezione del sangue che le aveva provocato una grave sepsi. Lo ha reso noto il fidanzato Roy Hernandez.

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(Keystone-ATS) Nata nel 1990, Chase ha raggiunto la notorietà grazie a diversi ruoli da protagonista, tra cui nel 2002 quello in The Ring in cui, nella parte di Samara Morgan, terrorizzò il pubblico e vinse un premio agli Mtv Movie Awards come “miglior cattiva” (Best Villain).

Lo stesso anno aveva dato la voce a Lilo, l’orfanella hawaiana incompresa dai coetanei la cui vita cambia quando adotta quello che crede essere un cane randagio, ma che in realtà è l’alieno Stitch, un esperimento genetico creato per distruggere. La parte le era valsa un Annie Award per la migliore voce in un cartone animato.

Successivamente Chase ha recitato in Donnie Darko; nella serie Hbo Big Love; in Sabrina the Teenage Witch, Er, Mercy e nel quinto episodio della franchise Beethoven. Dopo l’ultimo credito come attrice nel 2016 per il videogioco Let It Die, aveva avuto diversi problemi con la legge, tra cui accuse di possesso di droga e di aver guidato per divertimento un’auto rubata. Era stata inoltre interrogata in relazione alla morte di un uomo abbandonato all’esterno di un ospedale di Los Angeles (California, USA).