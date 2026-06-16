USA: confermata la morte degli 8 membri dell’equipaggio del B-52

Keystone-SDA

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L'esercito statunitense ha confermato la morte degli otto membri dell'equipaggio di un bombardiere B-52 precipitato poco dopo il decollo dalla base aerea di Edwards, a nord-est di Los Angeles.

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(Keystone-ATS) Secondo quanto riferito dalle autorità, il bombardiere B-52 Stratofortress coinvolto nell’incidente di ieri era impegnato in una missione di collaudo di routine, decollato alle 11:20 ora locale dalla remota base aerea. L’operazione è ora considerata di recupero.

Si tratta del più grave incidente aereo che ha coinvolto un bombardiere B-52 dal 1982. In quell’occasione, nove membri dell’equipaggio persero la vita durante un’esercitazione presso la base aerea di Mather, vicino a Sacramento, come riportato all’epoca dall’Associated Press.

“È stata una tragedia, un evento senza speranza di sopravvivenza”, ha dichiarato il colonnello James Hayes in una conferenza stampa. Secondo la CNN, che cita il colonnello Hayes, i funzionari militari statunitensi avvieranno un’indagine sull’incidente ma i dettagli esatti non saranno resi pubblici per circa sei mesi.

Le squadre stanno lavorando per informare le famiglie dei decessi nelle prossime ore. L’equipaggio era composto da ufficiali militari, dipendenti civili del governo e appaltatori governativi.

La Boeing, produttrice dell’aereo, ha dichiarato che due dei suoi dipendenti erano a bordo del volo. “Siamo in contatto con le loro famiglie e stiamo offrendo supporto”, ha affermato la Boeing in una dichiarazione.

Dopo lo schianto la pista della base presentava un’ampia striscia annerita sulla sabbia, oltre a del fumo residuo, ma era difficile distinguere parti distinte del relitto, come mostrano i video diffusi dopo lo schianto.

La base aerea di Edwards è storicamente utilizzata come sito di collaudo, non solo per gli aerei dell’Aeronautica Militare, ma anche per altri velivoli, elicotteri, droni e persino navette spaziali, grazie alle sue lunghe piste. “Se vola, viene testato a Edwards”, ha affermato alla CNN un ex militare e pilota USA. “Ha alcuni dei migliori piloti collaudatori e dei migliori ingegneri in circolazione”.

I voli di prova vengono in genere effettuati da alcuni dei piloti e degli equipaggi più esperti disponibili e, a seconda di cosa viene testato, anche da ingegneri civili o personale di produzione. Ora, i funzionari avranno il compito di mettere in sicurezza il luogo dell’incidente, raccogliere eventuali resti e prove, recuperare i registri di manutenzione e rivedere tutto per determinare il più possibile sull’incidente.