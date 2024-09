USA: Blinken a Londra lunedì e martedì, in agenda Gaza e Ucraina

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Antony Blinken si recherà a Londra la prossima settimana per discutere di Medio Oriente e Ucraina. Lo ha ha annunciato oggi il Dipartimento di Stato.

La visita del segretario di Stato in Gran Bretagna lunedì e martedì sarà la più importante da parte di un funzionario americano da quando il partito laburista di Keir Starmer ha vinto le elezioni a luglio. Blinken, si sottolinea in una nota del portavoce Matthew Miller, “ribadirà l’importanza della nostra relazione speciale”, e discuterà dei “nostri sforzi collettivi per sostenere l’Ucraina”.

La Casa Bianca ha annunciato che il premier Starmer si recherà in visita alla Casa Bianca il prossimo venerdì, 13 settembre. Da quando è entrato in carica, il primo ministro britannico ha adottato una linea più dura nei confronti di Israele ed ha annunciato la sospensione di alcune spedizioni di armi, citando il rischio che possano essere utilizzate per violare il diritto umanitario.