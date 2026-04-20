Usa: a G20 timori su approvvigionamento cibo e fertilizzanti

Keystone-SDA

Gli impatti del conflitto in Medio Oriente, con riferimento a mercati agricoli, catene del valore e fertilizzanti, sono stati tra i temi della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche centrali del G20.

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(Keystone-ATS) In una nota diffusa oggi, il Tesoro Usa, alla presidenza del gruppo nel 2026, ha riferito che nell’incontro del 16 aprile molti partecipanti hanno sottolineato l’importanza di tutelare la supply chain “di cibo e fertilizzanti, in particolare ai Paesi a basso reddito e vulnerabili, astenendosi dall’imporre divieti o restrizioni all’export di fertilizzanti”.

Molti partecipanti, secondo la nota del Dipartimento al Tesoro Usa, “hanno accolto con favore” gli sforzi di Fmi e Banca mondiale sul coordinamento finalizzato a massimizzare “la risposta delle rispettive istituzioni agli impatti economici”, impegnandosi a “mantenere agilità e flessibilità nelle risposte di politica macroeconomica e nella cooperazione”.

La riunione, infine, è servita anche a discutere la possibilità “di intraprendere azioni coordinate per promuovere la sicurezza alimentare e sostenere la stabilità dei mercati”. A tal proposito, in molti hanno enfatizzato l’importanza di “una produzione diversificata di fertilizzanti per proteggere i Paesi più poveri dalle interruzioni nelle catene di approvvigionamento del commercio alimentare. La presidenza G20 degli Stati Uniti si impegna a ospitare ulteriori discussioni sul tema del cibo e dei fertilizzanti nelle prossime settimane”.