USA: “Bild” svela la lista segreta dei tagli di Trump alla NATO
Il tabloid tedesco "Bild" ha svelato un elenco, classificato come "segreto", che rivela quali risorse militari gli Stati Uniti non intendono più mettere a disposizione della NATO.
(Keystone-ATS) Nella lista dei tagli che potrebbero mettere a dura prova l’Europa, e dunque anche la Germania, compaiono aerei cisterna, jet da combattimento, droni, unità navali, formazioni di bombardieri.
Secondo quanto si legge sul quotidiano, venerdì scorso i rappresentanti statunitensi hanno già avvertito verbalmente la NATO in una riunione a porte chiuse.
Stando a quanto riferito, le riduzioni dovrebbero riguardare soprattutto il “NATO Force Model”. Si tratta di un modello che prevede quante e quali truppe l’Alleanza possa schierare al fronte entro dieci giorni, tra i dieci e i trenta giorni e entro un massimo di sei mesi.
Tra le risorse militari che, secondo “Bild”, gli Stati Uniti di Donald Trump potrebbero tagliare ci sono i droni: come si legge, gli Stati Uniti eliminano dalla pianificazione NATO tutti i droni da ricognizione a lungo raggio e riducono di quasi la metà il numero dei droni armati del tipo MQ-9.
La drastica riduzione di tali risorse rappresenterebbe un duro colpo per l’Europa, che sta appena iniziando a potenziare significativamente le proprie capacità in questo settore.
Gli Stati Uniti stanno concentrando la loro politica estera e di sicurezza sul Pacifico, regione in cui, dal punto di vista della strategia militare, sono necessarie soprattutto capacità navali e di superiorità aerea.