USA, tre F-15 abbattuti in Kuwait da fuoco amico

Keystone-SDA

Questa mattina "tre F-15E Strike Eagle statunitensi in volo a supporto dell'Operazione Epic Fury sono precipitati in Kuwait a causa di un apparente incidente di fuoco amico".

(Keystone-ATS) Lo riferisce il Centcom statunitense, sottolineando in una nota che “durante il combattimento attivo, che includeva attacchi da parte di aerei iraniani, missili balistici e droni, i caccia dell’Aeronautica Militare statunitense sono stati abbattuti per errore dalle difese aeree kuwaitiane.

Tutti e sei i membri dell’equipaggio si sono eiettati in sicurezza, sono stati recuperati in sicurezza e sono in condizioni stabili. Il Kuwait ha riconosciuto l’incidente e ringrazia le forze di difesa kuwaitiane per gli sforzi e il supporto in questa operazione in corso. La causa dell’incidente è in fase di accertamento”.

Questa mattina il ministero della difesa locale aveva dichiarato che diversi aerei da combattimento americani sono precipitati in Kuwait.

In un video geolocalizzato dalla CNN si intravvede un jet che si schiantata a circa dieci chilometri dalla base USA Ali Al Salem. Dopo aver analizzato le immagini, l’emittente ha sottolineato che sembrava trattarsi di un caccia bimotore F-15E o F/A-18.

Un altro video geolocalizzato dalla CNN girato nei pressi della zona di Al-Jahra, sempre in Kuwait, mostra un pilota che con il paracadute si lancia da un velivolo. Nel filmato di cui riferisce la rete americana si sente una voce affermare “Guardate, è una persona”.