Usa, domani stop alla riscossione dei dazi dichiarati illegali

Keystone-SDA

L'agenzia Usa per la protezione delle dogane e delle frontiere ha dichiarato che interromperà alle ore 00.01 di domani (le 6.01 in Svizzera) la riscossione dei dazi imposti ai sensi dell'Ieepa, dichiarati illegali dalla Corte Suprema.

(Keystone-ATS) Lo riporta Reuters online. La sospensione della riscossione dei dazi Ieepa (International Emergency Economic Powers Act) coincide con l’imposizione da parte del presidente Donald Trump di un nuovo dazio globale del 15%, in base a una diversa autorità legale, in sostituzione di quelli annullati dalla Corte Suprema venerdì.

La U.S. Customs and Border Protection non ha fornito informazioni sui possibili rimborsi per gli importatori e ha sottolineato che la sospensione non incide su altri dazi imposti da Trump, compresi quelli previsti dalla Sezione 232 dello Statuto sulla Sicurezza Nazionale e dalla Sezione 301 dello Statuto sulle Pratiche Commerciali Sleali.