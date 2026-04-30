Usa, Allen torna in tribunale per udienza di conferma su detenzione

Keystone-SDA

Cole Allen torna oggi in tribunale a Washington per un'udienza dedicata allo stato di detenzione, la cui conferma è stata richiesta attraverso il deposito di nuovo materiale e di prove "inequivocabili", in base ai media Usa, a partire dal selfie con armi.

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(Keystone-ATS) I legali dell’attentatore 31enne, autore del blitz al gala dei corrispondenti della Casa Bianca di sabato scorso, hanno depositato una memoria di 11 pagine di istanza di rilascio, sostenendo che le prove dell’accusa relative alla sua presunta intenzione di assassinare il presidente Donald Trump siano “deboli” e sottolineando i dubbi ancora irrisolti sull’effettivo sparo della sua arma che avrebbe ferito un agente di sicurezza.

“Il governo ha accusato il signor Allen di aver tentato di assassinare il presidente Trump. Tuttavia, l’unica prova addotta a sostegno delle intenzioni di Allen, ovvero la lettera di scuse e spiegazioni, è tutt’altro che chiara. Infatti, la lettera non cita il presidente per nome”, si legge nella memoria, sui contenuti della missiva lasciata dall’ingegnere californiano alla sua famiglia.

Il procuratore generale ad interim, Todd Blanche, “ha rilasciato dichiarazioni che indicano come l’analisi iniziale delle prove balistiche non supporti la teoria del caso presentata dal governo nei suoi atti d’accusa. Ha persino definito la ‘raccolta delle prove’, un processo normalmente semplice, ‘molto complicato'”. Inoltre, il video sulle fasi concitate del tentativo di forzare i controlli “sembra non mostrare alcun bagliore proveniente del fucile” dell’accusato. Negli ultimi giorni, infatti, si è diffusa l’ipotesi che l’agente del Secret Service sia stato ferito da “fuoco amico”.

Le prove addotte dal governo sul tentato assassinio del presidente “si basano interamente su speculazioni, anche nell’interpretazione più benevola della sua teoria. Malgrado il governo possa affermare che la lettera esprima l’intento di colpire funzionari dell’amministrazione, non riesce a circoscrivere tali funzionari al solo presidente Trump”.