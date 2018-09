Serpentone CorvialeLink esterno , periferia ovest di Roma, è un complesso abitativo in cemento, lungo un chilometro, che ospita circa 8'000 persone. Progettato nel 1972, è diventato in breve un luogo privo di servizi, dimenticato dal comune, mal collegato con il resto della città. Centinaia di appartamenti sono stati occupati abusivamente negli anni e l’assenza di interventi di riqualificazione ne hanno fatto in breve un luogo abbandonato a sé stesso.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il Campo dei Miracoli? Esiste Valerio Maggi, Cristiano Tinazzi, RSI News 01 agosto 2018 - 08:58 A Roma il Serpentone Corviale è spesso associato al disagio e al degrado urbano. Attraverso i principi della bioarchitettura e una società sportiva – battezzata Calciosociale – si cerca di dare nuova vita a questo quartiere. Serpentone Corviale, periferia ovest di Roma, è un complesso abitativo in cemento, lungo un chilometro, che ospita circa 8'000 persone. Progettato nel 1972, è diventato in breve un luogo privo di servizi, dimenticato dal comune, mal collegato con il resto della città. Centinaia di appartamenti sono stati occupati abusivamente negli anni e l’assenza di interventi di riqualificazione ne hanno fatto in breve un luogo abbandonato a sé stesso. "Abbiamo voluto dare anche alla gente di Corviale un luogo di cui vantarsi", dice Massimo Vallati di Calciosociale. È questo l’intento che ha portato alla nascita del Campo dei Miracoli, una grande struttura costruita interamente secondo principi di bioarchitettura. Al cemento e al degrado di Corviale si oppone il legno, la canapa, la geotermia e una struttura polifunzionale aperta a tutti. Al Campo dei Miracoli ha sede la società sportiva Calciosociale che dal 2005 ha dato il via ad una serie di attività sportive gratuite. Alla base ci sono principi pedagogici di inclusione sociale, uguaglianza e condivisione che mirano, attraverso lo sport, a ridisegnare la mappa delle relazioni e dei rapporti quotidiani.