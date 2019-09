La Florida è stata solo sfiorata, mentre nella Carolina del Sud gli effetti sono più pesanti. Si teme in particolare il momento in cui Dorian colpirà la Carolina del Nord, nella zona molto esposta degli Outer Banks.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Dorian, almeno 20 morti alle Bahamas 05 settembre 2019 - 20:59 Il bilancio delle vittime dell'uragano Dorian alle Bahamas è salito a 20 morti, ma questo numero, spiegano le autorità, è destinato inevitabilmente a crescere ancora vista la quantità di dispersi. Intanto la tempesta sta colpendo la costa est degli Stati Uniti. Secondo quanto dichiarato da Mark Lowcock, che dirige l'Ufficio degli affari umanitari delle Nazioni Unite nell'arcipelago delle Bahamas ci sono 70'000 persone che hanno bisogno di assistenza, colpite da una "enorme devastazione". "I primi passi che le Nazioni Unite affronteranno sarà fornire assistenza salvavita urgente, cibo, acqua potabile, medicine e rifugi", ha precisato. Intanto l'uragano ha perso potenza, ma sta comunque creando diversi danni. Giovedì ha colpito la costa sudest degli Stati Uniti, dove 200'000 edifici sono rimasti senza corrente elettrica. Circa 3 milioni di persone tra Florida, Georgia e Carolina del sud e del nord hanno dovuto lasciare la propria casa. Due persone hanno perso la vita cadendo mentre stavano i svolgendo dei lavori per prepararsi all'uragano. La Florida è stata solo sfiorata, mentre nella Carolina del Sud gli effetti sono più pesanti. Si teme in particolare il momento in cui Dorian colpirà la Carolina del Nord, nella zona molto esposta degli Outer Banks.