UR: falegnameria distrutta da incendio a Spiringen

Keystone-SDA

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Un incendio ha distrutto una falegnameria stamattina a Witerschwanden, frazione del Comune di Spiringen (UR). Il rogo ha toccato pure alcuni edifici contigui, di conseguenza evacuati, ma non ha provocato feriti, indica in una nota la polizia cantonale urana.

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(Keystone-ATS) I pompieri sono stati allertati verso le 6.30, ma quando sono giunti sul posto il locale di lavorazione era già completamente bruciato. L’intervento è durato fin quasi a mezzogiorno e ha coinvolto circa 150 vigili del fuoco e un elicottero per proteggere il bosco vicino.

La strada che collega il canton Uri con Glarona attraverso il Passo del Klausen è inoltre rimasta chiusa durante le operazioni di spegnimento, tra Bürglen (UR) e Spiringen.

Le cause dell’incendio, concludono le forze dell’ordine, non sono ancora note e sono oggetto di un’inchiesta.