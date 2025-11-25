La televisione svizzera per l’Italia

UR: esplosione in una ditta, un ferito grave

Keystone-SDA

Esplosione questo pomeriggio in un'area industriale di Schattdorf, nel canton Uri. Due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, ha reso noto la polizia urana.

(Keystone-ATS) L’esplosione si è verificata poco prima delle 14:00 per “cause ancora sconosciute”, indica una nota della polizia. Le indagini sono coordinate dal Ministero pubblico della Confederazione.

Sul posto sono intervenuti la Rega, il servizio di soccorso dell’ospedale cantonale di Uri, il Care Team Uri, l’Istituto forense di Zurigo e la polizia cantonale di Uri.

