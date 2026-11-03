UPI lancia app per comportarsi correttamente sulla neve

Keystone-SDA

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Un'applicazione rivolta a sciatori e snowboarder per conoscere i propri limiti, proteggersi e restare vigili: è la concezione all'origine di "Snow Safety", lanciata oggi dall'Ufficio prevenzione infortuni (UPI).

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(Keystone-ATS) L’applicazione, riferisce l’UPI in un comunicato odierno, è stata integrata nella formazione di base per maestre e maestri di sci, così come per monitrici e monitori di Gioventù+Sport (G+S). Per queste categorie è obbligatoria, ma è anche disponibile gratuitamente per tutti gli sportivi.

“La sicurezza negli sport sulla neve non è frutto del caso. Per prevenire gli infortuni occorre avere le conoscenze di base necessarie”, afferma – citato nella nota – Benedikt Heer, esperto di sport sulla neve dell’UPI. L’applicazione combina le conoscenze dell’UPI nell’ambito degli infortuni sulla neve con quelle delle associazioni di categoria Swiss-Ski e Swiss Snowsports.

L’applicazione contiene le regole da rispettare sulle piste da sci, ossia le regole della FIS, indicazioni su come comportarsi in caso di infortunio, propone liste di controllo per non dimenticare nulla, ma spiega anche, per esempio, come indossare correttamente il casco.

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