Ce n’è abbastanza per fare trasecolare molti composti e misurati rappresentanti del popolo elvetico, orgoglioso della fama internazionale, della discrezione e della serietà, in perfetto stile calvinista, degli studi promossi dal “Poli”.

Il video su Youtube Study at ETH and become a real Master

A fare notizia negli scorsi giorni però non è l’ennesimo riconoscimento ottenuto ma la campagna adottata per attrarre studenti internazionali ai corsi di master: un rapper magnifica i pregi dell’università zurighese a suon di musica e il video postato su Youtube ha ottenuto 60'000 visualizzazioni nelle prime 24 ore di diffusione.

